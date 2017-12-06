Телефонным мошенникам удалось обмануть пожилую мурманчанку

07 Декабря 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 7 декабря - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратилась 83-летняя жительница областного центра с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей на стационарный телефон поступил телефонный звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что ее внук попал в беду и для его спасения срочно нужны деньги.

Пожилая женщина, не проверив информацию, согласилась передать денежные средства. Буквально через несколько минут, находясь в квартире по месту жительства, пенсионерка передала денежные средства в размере 45 тысяч рублей неизвестному мужчине. Только через некоторое время, созвонившись с настоящим внуком, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию.

О подобных способах мошенничества заявительница знала из средств массовой информации.

По данному факту возбуждено и расследуется угловное дело.

УМВД России по городу Мурманску