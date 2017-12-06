Кольскими полицейскими установлен подозреваемый в краже денежных средств

07 Декабря 2017 года, 12:03

КОЛА/ 7 декабря - В дежурную часть полиции города Колы обратилась 48-летняя местная жительница с заявлением о краже денежных средств. По ее словам, со счета банковской карты были списаны 15 тысяч рублей.

Оперативники опросили заявительницу и выяснили, что у потерпевшей некоторое время назад пропала пластиковая карта. Женщина полагает, что она могла быть похищена знакомым мужчиной, приходившим в гости.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Кольскому району за совершение кражи был установлен житель Колы, 1978 года рождения. Неработающий северянин признался в совершении преступления и рассказал, что карту взял, пин-код счета узнал при совместном с женщиной посещении магазина. Денежные средства злоумышленник обналичил через банкомат и быстро потратил на собственные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по. ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Злоумышленика может ожидать наказание в виде 5 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)

Фото: Sibnovosti.ru