В областном центре полицейскими раскрыта кража мобильного телефона у местного жителя

07 Декабря 2017 года, 13:52

МУРМАНСК/ 7 декабря - В дежурную часть обратился 32-летний житель Мурманска с заявлением о хищении из его квартиры, расположенной по улице Зеленая, принадлежащего ему мобильного телефона, стоимостью 11400 рублей.

В ходе беседы с потерпевшим полицейские установили, что в хищении имущества имеются основания подозревать знакомую, с которой он накануне распивал спиртные напитки. Именно после ее ухода заявитель обнаружил пропажу.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемая была установлена и доставлена в отдел полиции. Неработающая жительница Мурманска, 1987 года рождения, ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за незаконное хранение наркотических средств.

Позже подозреваемая призналась в совершении кражи. Она рассказала полицейским о том, что воспользовавшись состоянием хозяина квартиры, похитила мобильный телефон и покинула квартиру.

Дознавателем отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УМВД России по городу Мурманску