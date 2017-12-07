В Североморске полицейскими выявлен факт незаконного сбыта холодного оружия

07 Декабря 2017 года, 15:00

СЕВЕРОМОРСК/ 7 декабря - Несколько месяцев назад в отдел полиции с заявлением о краже принадлежащего ему имущества обратился один из местных жителей. В рамках расследования уголовного дела полицейские задержали 53-летнего подозреваемого, который признался в содеянном. При обыске в его квартире на ул. Чабаненко помимо похищенного полицейские обнаружили военно-морской кортик образца 1985 года.

Мужчина рассказал, что кортик ему продал за несколько тысяч рублей знакомый. При проведении специальных мероприятий оперативники установили личность продавца. В настоящее время мужчина, 1968 года рождения, проживает на территории Пермского края. Его задержали по подозрению в незаконном сбыте колющего холодного оружия. Злоумышленник пояснил, что является военным пенсионером и кортик был ему вручен при увольнении с Северного флота. Продать его решил за ненадобностью.

Дознавателем отдела полиции в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыи, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Подозреваемого может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с выплатой штрафа до восьмидесяти тысяч рублей. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной)

Фото: TVC.ru / Денис Нарыльнев