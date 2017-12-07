Сотрудник полиции задержан по подозрению в совершении убийства

07 Декабря 2017 года, 15:12

МОНЧЕГОРСК/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Следственные органы Следственного комитета России по Мурманской области совместно с сотрудниками УУР УМВД России по Мурманской области в рамках уголовного дела, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержали сотрудника полиции, подозреваемого в совершении убийства.

Установлено, что 4 декабря на берегу озера Комсомольское в Мончегорске обнаружено тело мужчины, 1960 года рождения. При осмотре места происшествия на теле обнаружены множественные колото-резанные ранения груди и конечностей, свидетельствующие об умышленном причинении смерти.

«Следователями и следователями-криминалистами СКР при взаимодействии с сотрудниками полиции незамедлительно были организованы мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и задержанию подозреваемого», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СКР.

В ближайшее время следователь СК обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.