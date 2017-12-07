В областном центре полицейскими раскрыта кража из торгового павильона

07 Декабря 2017 года, 17:40

МУРМАНСК/ 7 декабря - В полицию Мурманска обратился директор торгового павильона, расположенного по улице Орликовой, с заявлением о хищении двух беспроводных колонок, одной компьютерной мыши и трех игрушек-головоломок. Общая сумма имущественного ущерба составила 2950 рублей.

Полицейские, прибыв на место совершения кражи, выяснили, что злоумышленник проник в помещение путем отжатия витринного стекла.

Оперативники изъяли записи камеры видеонаблюдения, а также опросили возможных очевидцев преступления. Сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 15-летний житель областного центра. В 2017 году он уже был задержан за совершение аналогичного преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску совместно с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних был установлен подозреваемый в краже.

Находясь в отделе полиции, молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похищенное продал, а вырученные с продажи деньги потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УМВД России по городу Мурманску

Фото: newstracker



