Полиция устанавливает очевидцев стрельбы в Мурманске

07 Декабря 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 7 декабря - 3 декабря около 17.30 в дежурную часть УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение о стрельбе на площади «Пять Углов». Группа граждан, находясь в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок, произвела не менее 5 выстрелов из оружия.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В интересах следствия в настоящее время иная информация по данному факту не может быть представлена.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску устанавливают очевидцев происшествия.

Просьба всех, кто является очевидцем факта хулиганства, обратиться в полицию по телефонам (8152) 40-76-40, 40-76-09, 40-76-29 (отдел уголовного розыска ОП №1 УМВД России по г. Мурманску). Анонимность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску)