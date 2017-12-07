Трое жителей Мурманской области пострадали от действий интернет-мошенников

08 Декабря 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 декабря - В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» с заявлением о мошенничестве обратился 41-летний местный житель. В интернет-магазине заявитель заказал покрышки. После получения выставленного счета «продавцом» мужчина перевел около 23 тысяч рублей на указанный ему счет. После перевода денег абонентский номер злоумышленника оказался заблокирован, а заказанный и оплаченный товар северянин так и не получил.

Также от действий мошенников пострадали 37-летний житель поселка Никель и 30-летний житель города Полярный. Они в интернет-магазине нашли информацию о продаже телефонов по заниженной цене. Потерпевшие созвонились с продавцами и договорились о приобретении телефонов. Получив товар на почте и оплатив в общей сложности около 32 тысячи рублей, они обнаружили, что в одной посылке находился сверток с песком, а в другой картон и лист бумаги. Поняв, что стали жертвой мошенников, северяне обратились в полицию.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области