В Мурманске полицейские пресекли продажу контрафактных джинсов

08 Декабря 2017 года, 11:07

МУРМАНСК/ 8 декабря - В адрес УМВД России по Мурманской области из Мурманской таможни поступила информация о нахождении в реализации контрафактной джинсовой продукции в торговой точке на территории областного центра. Сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области совместно с коллегами из Мурманской таможни осуществили проверку торговой точки в Ленинском районе областного центра. Факт продажи джинсовой продукции известных торговых марок с признаками подделки был подтвержден.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст.14.10 КоАП РФ. Из торговой точки изъято 9 единиц контрафактной продукции.

За данное правонарушение законодательством Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде административного штрафа в размере до 200 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции.

Полицейские Заполярья продолжают борьбу с контрафактной продукцией на прилавках нашего региона и предупреждают предпринимателей о высоких штрафах за данное правонарушение.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОПААЗ УМВД России по Мурманской области)