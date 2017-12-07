Житель Мурманска будет привлечен к уголовной ответственности за угрозы убийством, высказанные в адрес соседа

08 Декабря 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 8 декабря - В отдел полиции обратился мурманчанин, 1984 года рождения, с заявлением о том, что сосед по квартире высказывал в его адрес угрозы убийством.

Заявитель пояснил, что находясь на лестничной площадке дома по улице Достоевского, между ним и соседом возник словесный конфликт из-за шума в ночное время суток, в ходе которого сосед угрожал ему убийством, демонстрируя шило в качестве оружия. В создавшейся ситуации поступившие словесные угрозы заявитель воспринял как реально осуществимые.

Участковыми уполномоченными отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску подозреваемый, 33-летний местный житель, был установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В содеянном он признался. Выяснилось, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за кражи и побои.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УМВД России по городу Мурманску

Фото: polit.ru