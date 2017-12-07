Суд не смягчил наказание Макаровой, укравшей 37 млн

08 Декабря 2017 года, 12:10

МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной суд оставил без изменения приговор руководителю управляющих компаний Светлане Макаровой, осужденной за мошенничество с деньгами, уплаченными мурманчанами за воду, тепло и электричество.

16 октября Октябрьский районный суд признал Макарову виновной в мошенничестве в крупном размере. Являясь учредителем и руководителем двух управляющих компаний, она присвоила более 37 млн рублей, перечисленных жителями за услуги ОАО «Мурманская ТЭЦ», ОАО «МРСК Северо-Запада» и ГОУП «Мурманскводоканал».

Макарову приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч. Также она на три года лишена права заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ. Несмотря на поданную ею апелляцию, приговор вступил в законную силу.