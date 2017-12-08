В Мончегорске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в хищении ювелирных изделий

08 Декабря 2017 года, 14:53

МОНЧЕГОРСК/ 8 декабря - В дежурную часть обратился мужчина, 1975 года рождения, с заявлением о краже принадлежащих ему ювелирных украшений на общую сумму свыше 85 тысячи рублей.

На место происшествия в квартиру по ул. Набережная выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили заявителя и выяснили, что он подозревает в краже малознакомого мужчину, которого пригласил домой для совместного распития спиртного. Пропажа золотой цепочки и нательного крестика обнаружилась после ухода гостя.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый, 1988 года рождения, был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее неработающий мужчина, как выяснилось, неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и угон автомобиля. Признавшись в содеянном, он пояснил, что действительно, воспользовался невнимательностью потерпевшего и забрал замеченные ювелирные изделия себе. Покинув квартиру, злоумышленник продал чужое имущество, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области