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Сари
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Главная » Криминал » В Мурманской области полицейские продолжают регистрировать случаи совершения дистанционных мошенничеств
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 18:18

В Мурманской области полицейские продолжают регистрировать случаи совершения дистанционных мошенничеств


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 декабря - Сотрудниками МО МВД России «Кандалакшский» расследуется мошенничество, совершенное в отношении пожилой женщины с помощью мобильного телефона. Пенсионерка, 1946 года рождения, обратилась в отдел полиции с просьбой о помощи. По ее словам, на мобильный телефон к ней пришло смс-сообщение с заведомо ложной информацией о снятии денежных средств. Почти сразу с потерпевшей связался неизвестный мужчина. Звонивший сообщил, что является сотрудником банка. Он в ходе общения убедил потерпевшую сообщить реквизиты банковской карты и приходящие пароли, после чего с ее счета были похищены деньги в сумме 48 тысяч рублей.

Аналогичное преступление совершено в отношении жительницы Кольского района. От действий злоумышленника пострадала 44-летняя жительница поселка Мурмаши. После того, как она сообщила злоумышленникам реквизиты банковской карты и приходящие пароли, с ее счета были похищены деньги в сумме 5 тысяч рублей.

По фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренным ст.159 УК РФ «Мошенничество». Установлено, что ложные смс-сообщения женщинам прислали из Челябинской области. Потерпевшие, как выяснилось, о подобных видах мошенничеств знали.

Полиция Мурманской области обращается к жителям Заполярья: будьте бдительными и не сообщайте никому реквизиты своих банковских карт. Необходимо рассказать о возможных схемах мошеннических действий своим пожилым родственникам. Именно они чаще всего становятся жертвами злоумышленников.

Если есть подозрения, что Вы можете стать или стали жертвой телефонного мошенничества, необходимо срочно сообщить об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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