Житель Апатитов трижды обворовал продуктовый магахин

10 Декабря 2017 года, 16:50

АПАТИТЫ/ 10 декабря/ БИ-ПОРТ – В Апатитах задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж из магазинов. В полицию обратился представитель дирекции одного из магазинов, который сообщил о краже из торгового зала сырной и колбасной продукции на сумму 16 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что хищение совершил один из посетителей магазина. В ходе оперативных мероприятий личность мужчины была установлена, его задержали в течение суток. В отношении неработающего, ранее судимого за кражу, мошенничество и разбой злоумышленника возбудили уголовное дело.

В рамках его расследования при просмотре видеозаписей камер внутреннего наблюдения магазина сотрудники уголовного розыска выявили еще два аналогичных преступления. По подсчетам сотрудников торгового заведения, причиненный им в этих случаях ущерб оценивается в сумму около 25 тысяч рублей.

«Действовал мужчина всегда одинаково. На входе брал корзину для покупок и вставлял в нее свой полиэтиленовый пакет. Он набирал в зале бакалеи товар и направлялся не через кассы, а опять в сторону входа. Там злоумышленник брал в одну руку наполненный пакет, в другую пустую корзину и делал вид, что только вошел. Сам при этом незаметно покидал магазин», - рассказали в УМВД по Мурманской области.

По фактам краж возбуждено уголовное дело. Подозреваемого может ожидать наказание в виде 2 лет лишения свободы.