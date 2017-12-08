Житель Полярного поверил сотрудникам псевдобанка

10 Декабря 2017 года, 18:30

ПОЛЯРНЫЙ/ 10 декабря/ БИ-ПОРТ - Житель города Полярный 1990 года рождения обратился в полицию с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Он рассказал полицейским, что некоторое время назад на интернет-сайте, якобы принадлежащем крупному коммерческому банку, нашел предложение об оформлении денежного займа на весьма выгодных условиях.

Мужчина решил взять деньги в долг и вступил в соответствующую переписку, как он думал, с сотрудником кредитного отдела. В ходе электронной переписки под предлогом внесения комиссионных сборов, оплаты затрат на оформление договора и страховки займа его попросили перечислить 18 тысяч рублей на номер карты банка.

Денежные средства были переведены потерпевшим на указанный «сотрудником» расчетный счет, но крупный кредит, на который рассчитывал, заявитель так и не получил. Страница сайта, через которую он вел переписку, оказалась заблокированной. Позже выяснилось, что он был поддельный и настоящее финансовое учреждение к нему отношения не имеет.

По данному факту полицейскими возбуждено и расследуется уголовное дело.