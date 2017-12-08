Сотрудник мурманского банка пытался похитить 4 млн рублей

11 Декабря 2017 года, 11:17

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Вступил в законную сил приговор в отношении жителя Мурманска, 1992 года рождения, которого обвиняли в покушении на мошенничество. Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД по Мурманской области.

Мужчина в 2014-2015 годах работал в коммерческом банке и имел полномочия по оформлению кредитных карт и выдаче кредита наличными. Используя персональные данные клиентов банка, он оформлял на них кредиты, а денежные средства обналичивал с помощью дебетовых карт, от которых отказались клиенты. Всего таким способом он намеревался похитить в общей сложности 4 млн рублей по десяти кредитным договорам.

«Действия менеджера были прекращены в 2015 году в результате проверки, проведенной сотрудниками службы безопасности банка совместно с сотрудниками полиции. Фактически бывший работник кредитного учреждения смог похитить только 700 тысяч рублей», - сообщили в полиции.

Пока шло расследование уголовного дела, мурманчанин, испугавшись привлечения к ответственности, покинули пределы региона, в следствии чего был объявлен в федеральный розыск. В 2017 году мужчину задержали в Москве и доставили в родной город.

Ленинском районным судов Мурманска обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сторона защиты приговор обжаловала, но Мурманский областной суд отказал в удовлетворении апелляции. Приговор суда вступил в законную силу.