Нож как аргумент: жительница Ковдора набросилась на своего сожителя

11 Декабря 2017 года, 12:34

КОВДОР/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В Ковдоре возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина набросилась с ножом на своего сожителя. Информация о происшествии поступила в полицию из медицинского учреждения, куда был доставлен пострадавший с ножевым ранением.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 41-летнего потерпевшего ранила хозяйка квартиры, которая является его сожительницей. Конфликт между парой произошел после совместного распития спиртного. В качестве «аргумента» женщина решила использовать нож. Неработающая женщина 1987 года рождения, уже привлекалась к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.