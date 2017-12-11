Житель Апатитов до смерти забил пенсионерку

11 Декабря 2017 года, 14:48

АПАТИТЫ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В Апатитах завершено расследование уголовного дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. 57-летний мужчина ранее был неоднократно судим.

По версии следствия, 30 июля текущего года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир города. В ходе ссоры с 78-летней женщиной он нанес ей не менее пяти ударов руками и ногами по голове и телу. Он также, используя её беспомощное положение, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшей причинил ей телесные повреждения, от которых женщина скончалась.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Фото: VistaNews.ru