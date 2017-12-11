Северяне отдают деньги мошенникам за несуществующие квартиры

11 Декабря 2017 года, 15:13

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области продолжают регистрироваться сообщения о мошенничествах в отношении северян. Так, в дежурную часть с заявлением обратилась жительница города Полярный, 1966 года рождения, которая находилась в Мурманске по работе.

Женщина рассказала, что она обнаружила на сайте объявлений информацию о продаже квартиры. С автором объявления была достигнута договорённость о предоплате. С использованием банкомата, мобильного приложения, а также непосредственно в банковском отделения в общей сложности она перевела злоумышленнику 134 тысячи рублей. Спустя некоторое время после перевода денежных средств данное объявление было удалено с сайта, а телефон «продавца» оказался выключенным.

Аналогичный случай произошел с 28-летним жителем Мурманска. Найдя в интернете объявление о продаже квартиры, он договорился с его автором о предоплате в размере 95 тысяч рублей. После перечисления денежных средств телефонный номер злоумышленника оказался недоступным, объявление с сайта было удалено.

Как установили полицейские, мошенничества были совершены неизвестными с использованием мобильных номеров, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.