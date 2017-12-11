Мурманчанка предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении инспектора

11 Декабря 2017 года, 17:00

КОЛА/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Следственный отдел по Кольскому району следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 38-летней мурманчанки в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 14 октября обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома по переулку Островского в Коле, препятствуя задержанию ее брата за совершение административного правонарушения, применила насилие в отношении инспектора отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району. Она нанесла ему не менее двух ударов кулаком по голове и не менее четырех ударов ногой по спине.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет