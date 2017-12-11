В Мурманске вынесли приговор группе, пытавшейся похитить миллиард рублей из банка

11 Декабря 2017 года, 18:30

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесен приговор отношении группы лиц, в том числе двух бывших сотрудников УФСКН по Мурманской области. Мужчин обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Один из четырёх злоумышленников приобрел поддельные векселя на сумму один миллиард рублей, гарантом которых якобы выступал один из крупнейших российских банков. Обналичить векселя преступники решили в офисе банка в Мурманске. Они предъявили сотруднику банка подложные документы, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования уголовного дела было проведено более 100 следственных действий, в том числе за пределами Мурманской области, допрошено более 40 человек. Незадолго до вынесения приговор один из обвиняемых – московский предприниматель Александр Подров - скончался.

Приговором Октябрьского районного суда трое обвиняемых приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.