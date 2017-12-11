В Мурманске осудили таджика за религиозный экстремизм

12 Декабря 2017 года, 11:20

МУРМАНСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор гражданину Республики Таджикистан, 1985 года рождения. Мужчину обвиняли в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также на возбуждение религиозной ненависти и вражды.

Как было установлено, в апреле 2016 года обвиняемый с помощью мобильного телефона опубликовал на своей странице в «Вконтакте» видеоролик, который содержал признаки побуждения к насильственным действиям к гражданам, выделенным по религиозному признаку.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Решением Первомайского районного суда Мурманска ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.