Мурманчанин избил битой сожителя своей матери

12 Декабря 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – На жителя Мурманска завели уголовное дело по обвинению в причинении вреда здоровью. Сообщение в полицию поступило из медицинского учреждения, куда доставили 44-летнего пострадавшего. У него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные ушибы головы, туловища и конечностей. Всё это было квалифицировано как лёгкий вред здоровью.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что травмы с применением деревянной биты ему нанёс сын сожительницы. Подозреваемый - житель областного центра, 1995 года рождения, был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности.

«Он рассказал, что узнал о возникшем конфликте между его матерью и потерпевшим. Решив заступиться за мать, он приехал к потерпевшему. Между мужчинами началась ссора, в ходе которой молодой человек схватил деревянную биту и начал наносить ею удары в область головы и тела потерпевшего», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Теперь нападавшему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: goodfon.ru