В Мурманске мужчина предстанет перед судом за избиение таксиста

13 Декабря 2017 года, 18:46

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ - В дежурную часть с заявлением о нанесении телесных повреждений обратился мурманчанин.

Мужчина пояснил полицейским, что после того как он завершил очередную заявку и подвез клиентов к дому по улице Копытова, к нему в автомобиль ворвался ранее неизвестный ему мужчина. Злоумышленник беспричинно начал наносить удары кулаком в область головы и лица потерпевшего, после чего покинул автомобиль и скрылся.

Потерпевший смог описать приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции.

Через некоторое время подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. Злоумышленник признался в содеянном. Он пояснил полицейским, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Подозреваемого за содеянное может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.