Полотенце с наркотиками прислали осуждённому ревдинской колонии

14 Декабря 2017 года, 11:10

РЕВДА/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – В исправительной колонии №23 пресекли очередную попытку передачи запрещённых предметов. Как рассказали в УФСИН по Мурманской области, на имя одного из осуждённых от мурманчанки поступила посылка. В посылке находилось банное полотенце, в швах которого были обнаружены два свёртка с порошкообразным веществом белого цвета.

«Способ сокрытия, а также поведение наркоразыскной собаки, привлечённой к досмотру посылки, дали основания предположить, что в свёртках может находиться наркосодержащее вещество», - отметили в ведомстве.

Изъятые предметы были переданы сотрудникам полиции. Вещество направлено на экспертизу. Проводится проверка.