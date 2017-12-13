Житель Кандалакшского района оштрафован за распространение экстремистских материалов в интернете

14 Декабря 2017 года, 11:31

КАНДАЛАКША/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кандалакши в ходе проведения совместной проверки с сотрудниками службы в Алакуртти Пограничного Управления по республике Карелия ФСБ России выявила гражданина России, разместившего на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» изображения, которые находятся в Федеральном списке экстремистских материалов.

По данному факту в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Гражданин признан виновным и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Кроме того, за публичное демонстрирование изображений нацистской символики гражданин привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.3 КоАП в виде штрафа в размере 1000 рублей.