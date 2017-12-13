Полицейскими в областном центре раскрыта кража имущества, забытого жительницей поселка Молочный в баре

14 Декабря 2017 года, 12:33

МУРМАНСК/ 14 декабря - В отдел полиции обратилась жительница поселка Молочный, 1977 года рождения, с сообщением о том, что с ее банковской карты были похищены денежные средства в сумме 7 тысяч рублей.

Заявительница пояснила, что некоторое время назад она отдыхала в баре, расположенном в Первомайском округе города Мурманска. Спустя несколько часов, после ее ухода из заведения ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение о списании денежных средств со счета банковской карты, после чего она обнаружила пропажу принадлежащего ей кошелька, в котором находились банковская карта и лист, на котором была записана комбинация цифр пин-кода.

Полицейские, прибыв в заведение, опросили его работников, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. На одной из записей оперативники заметили, как работница гардероба, воспользовавшись тем, что кошелек лежал на полу, похитила его путем свободного доступа.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемую в совершении преступления, 58-летнюю ранее не судимую мурманчанку, и доставили в отдел полиции.

Женщина призналась в совершении кражи. Она пояснила, что увидела в похищенном кошельке банковскую карту и решила обналичить денежные средства через банкомат.

Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции в ходе выемки.

По данному факту дознавателем отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». За содеянное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

УМВД России по городу Мурманску