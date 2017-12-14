Жителю Снежногорска угрожали ключом

14 Декабря 2017 года, 18:00

СНЕЖНОГОРСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал прохожему ключом. В полицию обратился житель Снежногорска, 1983 года рождения, который рассказал, что ему на улице угрожал незнакомый мужчина.

«Потерпевший вышел из дома в магазин. Неожиданно ему дорогу преградили двое прохожих. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Они потребовали купить у них бутылку спиртного, так как им нужны были наличные деньги», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

После того, как потерпевший отказался, один из злоумышленников достал длинный металлический ключ от замка и заявил, что воспользуется им для того, чтобы убить прохожего. В создавшейся ситуации заявитель воспринял опасность реально и бегом скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан в 25-летний неработающий местный житель. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где мужчина признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело.