Игоря Бабенко оставили под стражей до марта

16 Декабря 2017 года, 15:40

МОСКВА/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – Бывший вице-губернатор Мурманской области Игорь Бабенко останется под стражей до марта. Как сообщил «Би-порту» источник, знакомый с ситуацией, такое решение принял московский суд. 17 декабря у бывшего чиновника истекал срок содержания под стражей.

Игорь Бабенко обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, в крупном размере. Он был задержан 18 октября, 20 октября суд поместил Бабенко под стражу, а уже на следующий день его этапировали в СИЗО-1 Москвы «Матросская тишина».