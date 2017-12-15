Житель флотской столицы украл 11 пачек кофе из магазина

16 Декабря 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – В отношении жителя Североморска возбудили уголовное дело по факту кражи из магазина. В полицию обратился директор одного из магазинов, расположенного в Ленинском округе Мурманска. Он рассказала, что один из посетителей магазина совершил кражу 11 упаковок кофе на сумму 5826 рублей, после чего скрылся.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность злоумышленника, причастного к совершению кражи. Им оказался житель Североморска 1984 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Преступника задержали. В содеянном он признался, однако похищенное успел продать, а вырученные с продажи денежные средства потратить по своему усмотрению.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.