В Мурманском кафе изъяли 400 литров незаконного алкоголя

19 Декабря 2017 года, 14:39

МУРМАНСК/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – Полицейские провели проверку по факту получения информации о реализации в одном из кафе Мурманска алкогольной продукции без лицензии. Факт реализации алкоголя без лицензии нашел свое подтверждение.

«Стражами правопорядка была выявлена продукция, на которой отсутствовала маркировка. Всего в ходе проведения мероприятий полицейскими изъято более 400 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

По данному факту были возбуждены дела об административном правонарушении. По решению суда вся изъятая продукция может быть уничтожена.

Всего в 2017 году в Мурманской области из незаконного оборота изъято около 3 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.