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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » Житель Умбы напал с ружьём на сельский клуб
 
 
 
 
20 Декабря 2017 года, 09:52

Житель Умбы напал с ружьём на сельский клуб


ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – В Терском районе вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на убийство шести лиц. Уголовное дело было возбуждено по ст.105 УК РФ.

Как сообщили «Би-порту» в прокуратуре Мурманской области, 25 марта 2016 года житель посёлка Умба после употребления алкогольных напитков отправился в Кузомень, где посетил сельский клуб. Там он приставал к людям, провоцировал их на конфликт и высказывал надуманные претензии.

«Когда мужчину попросили удалиться, он сообщил присутствующим в клубе лицам, что вернётся и всех застрелит. После этого злоумышленник ушёл из клуба, взял принадлежащее ему охотничье ружьё и патроны, с которыми вернулся в клуб», - сообщили агентству в ведомстве.

Посетители клуба пытались отобрать ружьё о мужчины. После этого злоумышленник вышел из клуба и выстрелил в жителя Апатитов, который находился в коридоре, чтобы проследить, как преступник покидает заведение. Пострадавшему была причинена серьёзная травма. Затем мужчина с целью убийства остальных лиц, стрелял по окнам клуба, когда видел появляющихся в окнах людей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

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