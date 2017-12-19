Житель Оленегорска получил 8,5 лет колонии за жестокое убийство знакомого

20 Декабря 2017 года, 11:29

ОЛЕНЕГОРСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве. Ночью в марте 2017 года мужчина находился в комнате общежития со своим знакомым. В ходе конфликта на бытовой почве он причинил ему телесные повреждения, из-за которых потерпевший упал на пол.

«Вооружившись кухонным ножом, мужчина подошел к потерпевшему сзади, схватил его одной рукой за лоб, а второй нанес пять режущих ударов по шее, повредив крупные кровеносные сосуды», - сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

В результате массивной кровопотери мужчина, 1961 года рождения, скончался на месте преступления.

Приговором Оленегорского городского суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.