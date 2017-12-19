В Апатитах избили стажёра полиции

20 Декабря 2017 года, 12:57

АПАТИТЫ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – В Апатитах возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью стажёру полиции. Сообщение о госпитализации пострадавшего поступило в полицию из медицинского учреждения. У мужчины были зафиксированы травмы головы.

Как сообщили в УМВД по Мурманской области, пострадавший был обнаружен без сознания на улице около ночного клуба по улице Ферсмана. 21-летний житель Апатитов, работающий стажёром в качестве полицейского ППС, пришел поздно вечером в развлекательное заведение вместе с компанией молодых людей. Около 2 часов ночи посетители покинули клуб, при этом между потерпевшим и людьми из данной компании началась ссора, которая продолжилась на улице.

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Кроме того, назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей службе стажера в отделе полиции.

Фото: polit.ru