Мурманчанин подделал документы, чтобы ездить в Североморск

20 Декабря 2017 года, 17:34

СЕВЕРОМОРСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – На КПП в Североморске задержали 33-летнего жителя Мурманска, который предъявил временное удостоверение личности с признаками подделки. Полицейскими документы у мужчины были изъяты и направлены на экспертизу. Специалистами было установлено, что северянин незаконно, путем дорисовки изменил последнюю цифру месяца, изменив ноябрь на декабрь.

«Сделано это было в целях продлить подтверждение правомерного нахождения на территории закрытого территориального образования», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

По данному факту в отношении северянина возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.