Житель Никеля осуждён за незаконное проведение азартных игр

22 Декабря 2017 года, 18:44

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Печенгского района поддержала государственное обвинение в отношении жителя Никеля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

С июля 2015 года по 19 мая 2016 злоумышленник, используя игровое оборудование вне игорной зоны, проводил азартные игры в нежилом помещении в Никеле, не имея на это законных оснований. Он использовал оборудование, подключенное к интернету и предназначенное для игровой деятельности, обеспечивая его доступность неограниченному количеству игроков, а также обслуживал игроков и игровой процесс. В результате незаконного проведения азартных игр извлечен доход в размере не менее 37 000 рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.