Житель Оленегорска сломал ключицу своей гостье

25 Декабря 2017 года, 11:30

ОЛЕНЕГОРСК/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – На жителя Оленегорска завели уголовное дело по подозрению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Сообщение о конфликте между мужчиной и женщиной в квартире дома на улице Мира поступило в полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что хозяин квартиры причинил серьезные телесные повреждения своей 47-летней гостье. Злоумышленник на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес ей несколько ударов по телу и сломал ключицу. Драка произошла после совместного распития спиртного.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Фото: V-kurse.ru