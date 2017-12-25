Житель Видяево распространял в интернете детскую порнографию

25 Декабря 2017 года, 12:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области будут судить жителя ЗАТО Видяево, которого обвиняют в распространении детской порнографии и незаконном хранении боеприпасов. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В ходе следствия установлено, что мужчина, 1971 года рождения, с августа по октябрь 2016 года распространял в интернете порнографические изображения детей. Кроме того, в его квартире при обыске были обнаружены патроны.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.