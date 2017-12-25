Мурманчанка сдала свою мать в полицию

25 Декабря 2017 года, 15:09

МУРМАНСК/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Жительнице Мурманска грозит лишение свободы за угрозу убийством. В полицию обратилась 34-летняя женщина с заявлением на собственную мать.

Как рассказали в УМВД по Мурманской области, подозреваемая неоднократно высказывала угрозы своей дочери, а в один из дней взяла нож и ранила потерпевшую.

«В создавшейся ситуации, поступившие словесные угрозы женщина восприняла, как реально осуществимые», - отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: Kremlin Press