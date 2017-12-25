Драка на лестничной площадке в Североморске закончилась уголовным делом

25 Декабря 2017 года, 16:31

СЕВЕРОМОРСК/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – В Североморске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений своему приятелю. В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения, куда доставили пострадавшего.

Как установили полицейские, на лестничной площадке на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений у пострадавшего произошла ссора с приятелем. В ходе нее мужчина толкнул своего оппонента, который перелетев через перила, получил тяжкие телесные повреждения.

«Пострадавший мужчина, 1988 года рождения, был направлен в медицинское учреждение. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.