Участникам перестрелки в центре Мурманска вынесли приговор

25 Декабря 2017 года, 16:35

МУРМАНСК/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор двум участникам перестрелки в центре города. Инцидент произошёл чуть более года назад возле бара «Сквозняк» на улице Карла Маркса. Об этом «Би-порту» сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как стало известно в ходе следствия, один из участников преступления достал из припаркованного возле бара автомобиля автомат АКС-74, после чего подошел к другому автомобилю, в котором находилось 5 человек, и стал требовать, чтобы они вышли из него. При этом ствол оружия он направлял в сторону сидящих в транспортном средстве людей. Второй преступник, в целях оказать содействие, достал самовзводное ружье «Рысь-К2», подошел к автомобилю с ружьем и нанес задней частью приклада не менее 4 ударов по стеклам дверей с левой стороны автомобиля.

«Находящиеся в автомобиле лица, не выполнили требования преступников, и стали уезжать с места преступления. Тогда злоумышленник произвел из автомата не менее 12 выстрелов по отъезжающему автомобилю», - сообщили в прокуратуре.

В результате его действий одному из пассажиров автомобиля были причинены телесные повреждения.

16 декабря автомобиль с преступниками был задержан в 300 километрах от Мурманска в рамках введённого плана «Перехват». При задержании у них было изъято огнестрельное оружие, которое они незаконно приобрели, хранили, перевозили по территории Мурманской области. Подсудимые вину в инкриминируемых преступлениях признали в полном объеме.

Решением Октябрьского районного суда одному из преступников назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года в колонии общего режима. Второму участнику преступления назначено два года колонии-поселения.