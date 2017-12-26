Убийцу супружеской пары отправили в колонию на 17 лет

26 Декабря 2017 года, 14:20

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ - В Мурманске вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в двойном убийстве. Преступление было совершено осенью прошлого года. Уголовное дело рассматривалось Мурманским областным судом.

Как было установлено в ходе следствия, мужчина, 1975 года рождения, находился в квартире своих знакомых супругов. Между мужчинами возник конфликт на фоне долговых обязательств подсудимого перед потерпевшим. В ходе ссоры он достал раскладной нож и нанёс мужчине 11 ударов в область жизненно важных органов, а также 19 ударов его супруге, которая вмешалась в конфликт. После совершения преступления мужчина скрылся.

«Подсудимый оставил на месте преступления свои документы. Кроме того, его видели в подъезде с ножом в руках, также он попал в поле зрения видеорегистратора на одной из машин во дворе дома. На следующий день он явился в правоохранительные органы с повинной», - сообщили «Би-порту» в прокуратуре Мурманской области.

В судебном заседании подсудимый не отрицал своей вины, однако уверял, что в момент совершения преступления находился в состоянии аффекта, поскольку потерпевший якобы ему угрожал.

Решением Мурманского областного суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.