Молодой оленегорец отправится в колонию за угон автомобиля

27 Декабря 2017 года, 13:20

ОЛЕНЕГОРСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске вынесли приговор местному жителю, обвиняемого в угоне автомобиля. Преступление он совершил совместно с несовершеннолетним приятелем.

Как сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области, мужчина 1996 года рождения в июне 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совместно с приятелем угнал автомобиль ВАЗ 21053. Некоторое время преступники покатались по городу, а когда закончилось топливо, бросили транспортное средство.

«Злоумышленник вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, активно способствовал расследованию», - говорится в сообщении.

Приговором Оленегорского городского суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Приговор суда вступил в законную силу.

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