Спасая «сына», пенсионерка отдала мошенникам 120 тысяч рублей

27 Декабря 2017 года, 16:52

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Пенсионерка из Мурманска поверила мошенникам и лишилась крупной суммы денег. В полицию обратилась 77-летняя жительница областного центра.

Потерпевшая рассказала, что ей на телефон поступил звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что у ее сына возникли серьезные проблемы и для того, чтобы «решить» эти проблемы нужны срочно деньги в сумме 120 тысяч рублей.

«Пенсионерка, не задумываясь, проследовала к ближайшему банкомату и перевела денежные средства на счет указываемой банковской карты», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь. Только через некоторое время, созвонившись с настоящим сыном, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию.

Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильного номера, зарегистрированного в Новосибирской области. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводятся дальнейшие оперативно-проверочные мероприятия.