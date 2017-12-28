Сын украл из квартиры пожилого отца более 40 тысяч рублей

28 Декабря 2017 года, 12:00

КАНДАЛАКША/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – На жителя Кандалакши завели уголовное дело по обвинению в квартирной краже. Мужчина путём свободного доступа похитил из квартиры на улице Данилова денежные средства в размере 43 тысяч рублей. С заявлением о совершении преступления в полицию обратился северянин, 1952 года рождения.

Оперативники, опросив потерпевшего, выяснили, что у него имеются основания подозревать в краже совместно проживающего сына. Предполагаемый 34-летний злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

«Мужчина признался в совершении кражи, пояснив, что не работает, поэтому нуждается в средствах на личные нужды. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и ограбление», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.