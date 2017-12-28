Житель Зверосовхоза угрожал задушить свою жену

28 Декабря 2017 года, 17:40

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – В Кольском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством. В полицию обратилась его супруга, 1983 года рождения.

Супруги проживают вместе в посёлке Зверосовхоз. Женщина рассказала, что между ними возник конфликт, который перерос в драку. В ходе нее, как рассказала заявительница, муж, схватив ее за горло, обещал лишить жизни.

Полицейские, срочно выехавшие на место происшествия, прекратили драку. 34-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где мужчина признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело.