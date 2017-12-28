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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
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Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

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Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Житель Зверосовхоза угрожал задушить свою жену
 
 
 
 
28 Декабря 2017 года, 17:40

Житель Зверосовхоза угрожал задушить свою жену


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – В Кольском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством. В полицию обратилась его супруга, 1983 года рождения.

Супруги проживают вместе в посёлке Зверосовхоз. Женщина рассказала, что между ними возник конфликт, который перерос в драку. В ходе нее, как рассказала заявительница, муж, схватив ее за горло, обещал лишить жизни.

Полицейские, срочно выехавшие на место происшествия, прекратили драку. 34-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где мужчина признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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