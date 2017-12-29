Мать и сын «намайнили» мошеннику 300 тысяч рублей

29 Декабря 2017 года, 11:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Двое жителей Зеленоборского потеряли крупную сумму денег, попавшись на уловку мошенника. С заявлением о совершённом преступлении в полицию обратились мать и сын.

Потерпевшие рассказали, что на одном из интернет-сайтов нашли предложение о продаже оборудования для производства криптовалюты. Они вступили в соответствующую электронную переписку. В ходе нее под предлогом оплаты договора их попросили перечислить по 150 тысяч рублей на банковскую карту.

Как только перевод денежных средств был оформлен, дальнейшее общение с «продавцом» через сайт стало невозможным. Поняв, что стали жертвой злоумышленника, жители Зеленоборского обратилась в органы внутренних дел.

По фактам возбуждено уголовное дело. Перечисленные ими средства направлены на карту, оформленную в Москве.