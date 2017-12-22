Житель Кировска сломал челюсть своей жене

04 Января 2018 года, 14:10

КИРОВСК/ 4 января/ БИ-ПОРТ - В отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир по ул. Юбилейная города Кировска происходит конфликт между супружеской парой.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что хозяин квартиры причинил серьезные телесные повреждения своей 28-летней жене. Злоумышленник на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес ей несколько ударов и сломал верхнюю челюсть. Конфликт произошел после совместного распития спиртного.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. В качестве подозреваемого сотрудники полиции установили и задержали хозяина квартиры. Местного жителя, 1988 года рождения, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном.

По результатам проведенной экспертизы причиненный в результате побоев вред здоровью квалифицирован как вред здоровью средней тяжести. В связи с этим, по данному факту дознавателем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.