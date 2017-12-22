Житель Мурмашей зарезал своего знакомого

04 Января 2018 года, 20:30

МУРМАШИ/ 4 января/ БИ-ПОРТ – Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Мурмашей, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Мужчине сегодня избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

3 января 2018 года в ночное время обвиняемый 1978 года рождения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему, 1975 года рождения, не менее 4 ударов ножом в область живота и не менее одного удара в область шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе за совершение убийства, в отношении него судом установлен административный надзор. В связи с этим прокуратурой района в ходе проверки будет дана оценка проводимой органами внутренних дел профилактической работе, при наличии оснований будут приняты акты прокурорского реагирования.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. По уголовному делу проводится следствие, ход и результаты которого взяты прокуратурой на контроль.