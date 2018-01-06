У жителя Ковдора из гаража украли лодку с тележкой и инструментами

06 Января 2018 года, 15:30

КОВДОР/ 6 января/ БИ-ПОРТ – У жителя Ковдора буквально обчистили гараж. Местный житель обратился в полицию с заявлением о краже имущества на крупную сумму денег. Он рассказал, что неизвестный, подобрав ключ к замку на воротах его гаража, похитил резиновую лодку, лодочный мотор, тележку для мотора и электроинструменты. Стоимость похищенного, по словам владельца имущества, составила 226 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, сообщили в УМВД по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело..